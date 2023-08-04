(Скулкин) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скулкин) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скулкин Вениамин

Мать: Скулкина Зинаида

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