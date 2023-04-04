Карачарова (Норицына) Ия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачарова (Норицына) Ия Прокопьевна

Место рождения

Онега, Поньга

Дата рождения

21.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938

Отец: Норицын прокопий

Мать: наталья

Онега, Поньга
Рождение ребёнка
03.03.1959

Сын: Карачаров Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Карачаров Станислав

Беломорк
Рождение ребёнка
05.03.1962

Дочь: Шалавина Татьяна

Отец ребёнка: Карачаров Станислав

Рождение ребёнка
02.05.1969

Дочь: Митько Алёна

Отец ребёнка: Карачаров Станислав

Рождение ребёнка
10.01.1971

Сын: Карачаров Дмитрий

Отец ребёнка: Карачаров Станислав

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