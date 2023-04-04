Карачарова (Норицына) Ия Прокопьевна
Место рожденияОнега, Поньга
Дата рождения21.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938
Отец: Норицын прокопий
Мать: наталья
Онега, Поньга
Рождение ребёнка
03.03.1959
Сын: Карачаров Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Карачаров Станислав
Беломорк
Рождение ребёнка
05.03.1962
Дочь: Шалавина Татьяна
Отец ребёнка: Карачаров Станислав
Рождение ребёнка
02.05.1969
Дочь: Митько Алёна
Отец ребёнка: Карачаров Станислав
Рождение ребёнка
10.01.1971
Сын: Карачаров Дмитрий
Отец ребёнка: Карачаров Станислав