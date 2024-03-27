Унагаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Унагаев Александр

Мать: Унагаев ?

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бурдуковская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Чернова (черных) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Авдотья (Евдокия) Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аносова Зиновья Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Унагаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева ?

Смерть
Неизвестно
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