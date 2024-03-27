Унагаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Унагаев Александр
Мать: Унагаев ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бурдуковская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Чернова (черных) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Авдотья (Евдокия) Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аносова Зиновья Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Унагаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унагаева ?
Смерть
Неизвестно