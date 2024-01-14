Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1851

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1851

Отец: Родион

Мать: Ксения Климентьевна

Смерть
До 1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close