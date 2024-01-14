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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1851
Дата смерти
До 1853
Пол
Женский
Отец
Родион
Около 1833 г.р.
Мать
Ксения Климентьевна
Около 1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1851
Отец:
Родион
Мать:
Ксения Климентьевна
Смерть
До 1853
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