Воробьев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1971

Сын: Воробьев Константин Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Койдула Густавовна

Сууре-Яани, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Койдула Густавовна

Смерть
Неизвестно
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