Воробьев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1971
Сын: Воробьев Константин Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Койдула Густавовна
Сууре-Яани, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно