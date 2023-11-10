Мороз (Седыкина) Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз (Седыкина) Матрона Павловна

Место рождения

Заградовка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седыкин Павел

Мать: Седыкина Евдокия Семеновна

Заградовка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мороз Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мороз Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Никита

Смерть
Неизвестно
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