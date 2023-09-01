Соболева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Соболев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Виноградов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно