Соболева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Соболев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Виноградов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Соболев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Соболев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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