Абсалямова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Абсалямова Закия Галяутдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Салихова Таскира Галяутдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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