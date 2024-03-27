Абсалямова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Абсалямова Закия Галяутдиновна
Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Салихова Таскира Галяутдиновна
Отец ребёнка: Абсалямов Галяутдин
Смерть
Неизвестно