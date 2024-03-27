Семко (Манойло) Пелагея
Место рожденияхутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения03.03.1911
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло Наталья
хутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Семко Яков
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Семко Яков
Сырт-Камыш
Рождение ребёнка
30.05.1947
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Семко Яков
с. Зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семко Яков
Смерть
1990
с. Новотроицк, Орский район, Оренбургская область, Россия