Семко (Манойло) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Манойло) Пелагея

Место рождения

хутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

03.03.1911

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

хутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Семко Яков

Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Семко Яков

Сырт-Камыш
Рождение ребёнка
30.05.1947

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Семко Яков

с. Зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семко Яков

Смерть
1990
с. Новотроицк, Орский район, Оренбургская область, Россия
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