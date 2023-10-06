Надененко Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2013
Дочь: Кураева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2016
Дочь: Кураева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности