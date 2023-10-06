Надененко Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надененко Наталия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2013

Дочь: Кураева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2016

Дочь: Кураева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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