Дорогина (Ефимова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Ефимова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.10.1927

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927

Отец: Ефимов Федор Иванович

Мать: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогин Ярослав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогин Ярослав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Ярослав Иванович

Смерть
Около 2020
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