Дорогина (Ефимова) Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1927
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927
Отец: Ефимов Федор Иванович
Мать: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогин Ярослав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогин Ярослав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2020