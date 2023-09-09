Родионова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Николаева Федосия

Отец ребёнка: Спиридонов Николай

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.

Сын: Николаев Тимофей

Отец ребёнка: Спиридонов Николай

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.

Дочь: Николаева Екатерина

Отец ребёнка: Спиридонов Николай

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Николай

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