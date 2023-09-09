Родионова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Николаева Федосия
Отец ребёнка: Спиридонов Николай
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.
Сын: Николаев Тимофей
Отец ребёнка: Спиридонов Николай
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.
Дочь: Николаева Екатерина
Отец ребёнка: Спиридонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Николай