Пошивай Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1934
Дата смерти05.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1969
Сын: Поляков Олег Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Смерть
05.03.2022