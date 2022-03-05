Пошивай Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошивай Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1934

Дата смерти

05.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1969

Сын: Поляков Олег Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Смерть
05.03.2022
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