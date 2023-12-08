Попов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Стёпина Александра Константиновна

Мать ребёнка: Попова Акулина

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Попова Акулина

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Попова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Константинович

Мать ребёнка: Попова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Семен Константинович

Мать ребёнка: Попова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Акулина

Смерть
Неизвестно
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