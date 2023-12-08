Попов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Стёпина Александра Константиновна
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Константинович
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Семен Константинович
Мать ребёнка: Попова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Акулина
Смерть
Неизвестно