Таранов Максим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1983
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983
Отец: Таранов Борис Николаевич
Мать: Таранова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таранова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
26.12.2013
Дочь: Таранова Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Таранова Екатерина Владимировна