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Таранов Максим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983

Отец: Таранов Борис Николаевич

Мать: Таранова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таранова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
26.12.2013

Дочь: Таранова Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Таранова Екатерина Владимировна

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