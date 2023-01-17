Федин Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Никитин Федор Авдеевич
Мать: Никитина Мавра
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Федина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Лискачева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Лискачева Мария Михайловна
Смерть
1931