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Федин Федор Федорович

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Никитин Федор Авдеевич

Мать: Никитина Мавра

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Лискачева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Федина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Лискачева Мария Михайловна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Лискачева Мария Михайловна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1931
Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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