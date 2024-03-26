Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил

Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Фома Гаврилович

Мать ребёнка: Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Радион Гаврилович

Мать ребёнка: Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Василиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.