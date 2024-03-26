Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Сын: Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Фома Гаврилович
Мать ребёнка: Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Радион Гаврилович
Мать ребёнка: Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Василиса Сергеевна
Смерть
Неизвестно