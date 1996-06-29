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Володин Александр Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.08.1933

Дата смерти

29.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933

Отец: Володин Иван Васильевич

Мать: Володина Капиталина Петровна

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1953

Дочь: Иванова Вера Александровна

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
27.09.1954

Дочь: Смирнова Галина Александровна

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
10.11.1955

Сын: Володин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
10.05.1958

Сын: Володин Николай Александрович

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Савотина Нина Александровна

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
05.11.1961

Сын: Володин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
20.04.1963

Дочь: Карпик Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична

Смерть
29.06.1996
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