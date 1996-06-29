Володин Александр Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.08.1933
Дата смерти29.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1953
Дочь: Иванова Вера Александровна
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
27.09.1954
Дочь: Смирнова Галина Александровна
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1955
Сын: Володин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
10.05.1958
Сын: Володин Николай Александрович
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Савотина Нина Александровна
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
05.11.1961
Сын: Володин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
20.04.1963
Дочь: Карпик Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Володина Лидия Ильинична
Смерть
29.06.1996