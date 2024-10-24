Яхонтов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.01.1862
Дата смертиМежду ?.07.1920 и ?.09.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.01.1862
Отец: Яхонтов Иван
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
золотых дел мастер
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Яхонтов Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.10.1901
Сын: Яхонтов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: (Яхонтова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1906
Дочь: (Яхонтова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна
Смерть
Между ?.07.1920 и ?.09.1921