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Яхонтов Михаил Иванович

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Место рождения

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 15.01.1862

Дата смерти

Между ?.07.1920 и ?.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.01.1862

Отец: Яхонтов Иван

Мать: ?

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
золотых дел мастер
Бракосочетание
1892

Жена: Яхонтова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Яхонтов Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
06.10.1901

Сын: Яхонтов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.1906

Дочь: (Яхонтова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Яхонтова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Между ?.07.1920 и ?.09.1921

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