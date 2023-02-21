Лисицын Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисицыны приехали в Самовольно-Ивановку из Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Павел Федорович

Мать ребёнка: Лисицына Евдокия

Смерть
Неизвестно
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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