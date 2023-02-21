Лисицын Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лисицыны приехали в Самовольно-Ивановку из Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисицына Евдокия
Смерть
Неизвестно
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область