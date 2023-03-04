Скуратович Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Скуратович Антон
Мать: Конашонок Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1969
Сын: Скуратович Пётр
Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скуратович Виталий Александрович
Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скуратович Сергей Александрович
Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001