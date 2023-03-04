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Скуратович Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Скуратович Антон

Мать: Конашонок Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.10.1969

Сын: Скуратович Пётр

Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратович Виталий Александрович

Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратович Сергей Александрович

Мать ребёнка: Скуратович Елена Трафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратович Елена Трафимовна

Смерть
2001
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