Ярославцева Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971

Отец: Клименко Александр

Мать: Маткина Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
02.05.1996

Дочь: Решетняк Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Ярославцева Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославцева Анатолий Михайлович

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