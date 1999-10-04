Царев Иван Сидорович
Место рожденияРоссия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Дата рождения15.05.1929
Дата смерти04.10.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец: Царев Сидор Константинович
Мать: Царева Мария Федоровна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
10.04.1957
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
15.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Братск
Смерть
04.10.1999
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь | умер от туберкулеза и силикоза в Тульской, похоронен на старом кладбище в Тульском, рядом с Новиковой П.П.