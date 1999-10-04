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Царев Иван Сидорович

Место рождения

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

04.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: Царев Сидор Константинович

Мать: Царева Мария Федоровна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
10.04.1957

Сын: Царев Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
15.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Братск
Смерть
04.10.1999
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь | умер от туберкулеза и силикоза в Тульской, похоронен на старом кладбище в Тульском, рядом с Новиковой П.П.
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