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Супенко Петр Константинович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Супенко Константин Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Супенко Павел Петрович

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Супенко Андроник Петрович

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Балабан Анна Петровна

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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