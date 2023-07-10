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Бондарь Раиса Александровна

Место рождения

Берёзовка, Лидский район, Гродненская область

Дата рождения

25.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955

Отец: Бондарь Александр Семёнович

Мать: Гилько Елена Павловна

Берёзовка, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.01.1977

Дочь: Василёнок Ольга Сигизмундовна

Отец ребёнка: Василёнок Сигизмунд Иосифович

Березовка, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василёнок Сигизмунд Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василёнок Сигизмунд Иосифович

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