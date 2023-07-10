Бондарь Раиса Александровна
Место рожденияБерёзовка, Лидский район, Гродненская область
Дата рождения25.01.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955
Отец: Бондарь Александр Семёнович
Мать: Гилько Елена Павловна
Берёзовка, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.01.1977
Дочь: Василёнок Ольга Сигизмундовна
Отец ребёнка: Василёнок Сигизмунд Иосифович
Березовка, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василёнок Сигизмунд Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно