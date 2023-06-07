Агафья Трифонова
Место рожденияРязанская губерния, село Беклемишево
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, село Беклемишево
помещицы Елены Павловны Беклемишевой села Беклемишево по отпускной | Рязанская губерния, село Беклемишево
Бракосочетание
До 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Смерть
После 1795