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Агафья Трифонова

Место рождения

Рязанская губерния, село Беклемишево

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, село Беклемишево
помещицы Елены Павловны Беклемишевой села Беклемишево по отпускной | Рязанская губерния, село Беклемишево
Бракосочетание
До 1795

Муж: Лунев/дыдаев Трофим Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Смерть
После 1795
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