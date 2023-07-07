Саморядов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаморядов Вадим

Саморядов Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1962

Отец: Саморядов Николай

Мать: Саморядова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close