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Власова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Власов Кирилл

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Иван

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Власов Леонтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Леонтий

Смерть
Неизвестно
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