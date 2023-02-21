Власова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Власов Леонтий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Власов Кирилл
Отец ребёнка: Власов Леонтий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Иван
Отец ребёнка: Власов Леонтий
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Власов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Леонтий
Смерть
Неизвестно