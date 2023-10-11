Софронов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софронов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Софронов Владимир

Мать ребёнка: Софронова Александра

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Софронова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Аркадий

Мать ребёнка: Софронова Александра

Смерть
1913
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