Софронов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софронов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Софронов Владимир
Мать ребёнка: Софронова Александра
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Софронова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софронов Аркадий
Мать ребёнка: Софронова Александра
Смерть
1913