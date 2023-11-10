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Черепанов Максим Иванович

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Место рождения

Русская Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Черепанов Иван Андреев

Мать: Черепанова Агрипина

Русская Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Рождение ребёнка
1893

Сын: Черепанов Федор Максимович

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Кальсина Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Русская Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Черепанова Парасковья

Смерть
Неизвестно
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