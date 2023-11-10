Черепанов Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Черепанов Иван Андреев
Мать: Черепанова Агрипина
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Черепанов Федор Максимович
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Кальсина Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Черепанова Парасковья
Смерть
Неизвестно