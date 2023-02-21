Кутняков Моисей Матвеевич
Место рожденияпредположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: не указана
предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Смерть
Около 1852
По переписи 1858 года предположительно умер в Воронежской губернии Старокриушинском окресте