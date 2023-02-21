Кутняков Моисей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутняков Моисей Матвеевич

Кутняков Моисей Матвеевич

avatar

Место рождения

предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кутняков Денис Моисеев

Мать ребёнка: не указана

предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кутняков Иван Моисеев

Мать ребёнка: не указана

Предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Смерть
Около 1852
По переписи 1858 года предположительно умер в Воронежской губернии Старокриушинском окресте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close