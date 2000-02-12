Гелазов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гелазов Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2000

Отец: не указан

Мать: Гелазова Фейруза( Фая) Мухтаровна

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