Черемисинова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемисинов Иван
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Иван
Смерть
Неизвестно