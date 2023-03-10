Черемисинова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремисинова Екатерина

Черемисинова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемисинов Иван

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close