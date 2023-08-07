Солдатов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Солдатов Петр Семенович

Мать: Солдатова Марина Петровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Солдатов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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