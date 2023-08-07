Солдатов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Солдатов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Солдатов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семина Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно