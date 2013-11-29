Илиади (Илиади) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илиади (Илиади) Юлия Александровна

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Место рождения

г.Львов

Дата рождения

07.12.1951

Дата смерти

29.11.2013

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: Илиади Александр Николаевич

Мать: Илиади Светлана Борисовна

г.Львов
Бракосочетание
06.11.1976

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Смерть
29.11.2013
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское
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