Илиади (Илиади) Юлия Александровна
Место рожденияг.Львов
Дата рождения07.12.1951
Дата смерти29.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951
г.Львов
Бракосочетание
06.11.1976
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Смерть
29.11.2013
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское