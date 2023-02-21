Батухтин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухтин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1960

Отец: Батухтин Александр Никитич

Мать: Батухтин Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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