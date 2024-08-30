Мишкина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишкина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишкин Иван Филиппович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1891

Сын: Мишкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Мишкин Иван Филиппович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.27 424 41 21 5 1891 сын Иван Нехочи крестьянин Мишкин Иван Филиппович Мария Петровна Нехочи солдатка Колаусова Мария Васильевна Михаил Фомич
Смерть
Неизвестно

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