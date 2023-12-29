Свешникова Александра Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя