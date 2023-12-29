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Свешникова Александра Васильевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1841

Муж: Свешников Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Алексеевич

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
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