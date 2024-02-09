Улезьков Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Улезьков Яков Дмитриевич
Мать: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
16.11.1845
Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Улезьков Капитон Матвеевич
Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об. (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Смерть
Неизвестно