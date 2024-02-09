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Улезьков Матвей Яковлевич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1845

Сын: Улезьков Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Улезьков Капитон Матвеевич

Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Улезькова Лукерья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Лукерья Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об. (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Смерть
Неизвестно
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