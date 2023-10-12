Рашитов Фаяз Флюрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашитов Фаяз Флюрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989

Отец: Рашитов Флюр Гадельянович

Мать: Рашитова Сария

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