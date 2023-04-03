Ефимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
09.12.1869
Дочь: Пылаева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
19.01.1872
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
08.05.1877
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно