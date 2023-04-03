Ефимия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1869

Дочь: Пылаева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1872

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1877

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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