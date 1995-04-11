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Мойса Александр Францевич
Мойса Александр Францевич
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Древо
Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
11.04.1995
Пол
Мужской
Отец
Мойса Франц Фратишевич или Францевич
1967 г.р.
Мать
Мойса Или Кулеш (Каранкевич) Светлана Михайловна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1995
Отец:
Мойса Франц Фратишевич или Францевич
Мать:
Мойса Или Кулеш Светлана Михайловна
Минск
, Минск
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