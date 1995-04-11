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Мойса Александр Францевич

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

11.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1995

Отец: Мойса Франц Фратишевич или Францевич

Мать: Мойса Или Кулеш Светлана Михайловна

Минск, Минск
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