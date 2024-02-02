Барышников Семен Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Семен Осипов

Барышников Семен Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1878

Дата смерти

14.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Барышников Василий Семенович

Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Барышников Максим Семенович

Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Барышников Георгий Семенович

Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Барышников Петр Семенович

Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышников Александра Гаврилова

Смерть
14.10.1959
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close