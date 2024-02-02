Барышников Семен Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1878
Дата смерти14.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Барышников Василий Семенович
Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Барышников Максим Семенович
Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Барышников Георгий Семенович
Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова
Рождение ребёнка
1918
Сын: Барышников Петр Семенович
Мать ребёнка: Барышников Александра Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1959
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область