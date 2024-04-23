Елохин Андрей (Андреян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елохин Андрей (Андреян)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Елохин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

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