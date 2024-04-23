Елохин Андрей (Андреян)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Елохин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна