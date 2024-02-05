Майорова Евдокия Иродионова
Место рожденияд. Псилово
Дата рождения1835
Дата смерти23.12.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иродион Максимов
д. Псилово
Бракосочетание
21.?.1852
д. Псилово
Рождение ребёнка
15.10.1859
Дочь: Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Майоров Прохор Иванов
д. Псилово
Рождение ребёнка
02.10.1865
Дочь: Седова Фёкла Прохоровна
Отец ребёнка: Майоров Прохор Иванов
Псилово
Смерть
23.12.1893
д. Псилово