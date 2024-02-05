Майорова Евдокия Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Евдокия Иродионова

Место рождения

д. Псилово

Дата рождения

1835

Дата смерти

23.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иродион Максимов

Мать: Ксения (Оксинья) Александрова

д. Псилово
Бракосочетание
21.?.1852

Муж: Майоров Прохор Иванов

д. Псилово
Рождение ребёнка
15.10.1859

Дочь: Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Майоров Прохор Иванов

д. Псилово
Рождение ребёнка
02.10.1865

Дочь: Седова Фёкла Прохоровна

Отец ребёнка: Майоров Прохор Иванов

Псилово
Смерть
23.12.1893
д. Псилово
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