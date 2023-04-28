Жидкова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти20.06.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Жидков Алексей
1891 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жидкова Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Жидков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидков Алексей
Смерть
20.06.1890 ст.