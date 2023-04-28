Жидкова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидкова Анна Матвеевна

Жидкова Анна Матвеевна

Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

20.06.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Жидков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Жидков Алексей

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
1891 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жидкова Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Жидков Алексей

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Алексей

Смерть
20.06.1890 ст.
Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close