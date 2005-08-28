Якушева Диана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Диана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2005

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2005

Отец: Якушев Сергей Викторович

Мать: Якушева Ольга

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