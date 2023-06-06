Храмых Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941
Отец: Вдовьяк Григорий
Мать: Вдовьяк София Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1963
Дочь: Мармузова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Храмых Николай Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1968
Дочь: Шамова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Храмых Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно