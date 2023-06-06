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Храмых Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941

Отец: Вдовьяк Григорий

Мать: Вдовьяк София Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1963

Дочь: Мармузова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Храмых Николай Егорович

Рождение ребёнка
05.04.1968

Дочь: Шамова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Храмых Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмых Николай Егорович