Решетов Семен Яковлевич
Место рождениясело Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-однодворец
Место жительства
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область