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Решетов Семен Яковлевич

Место рождения

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Гаврил Семенович

Мать ребёнка: не указана

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-однодворец
Место жительства
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
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