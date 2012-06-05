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Банников Глеб Васильевич
Банников Глеб Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Банников Василий Витальевич
1986 г.р.
Мать
Банникова (Вайтиева) Виктория Викторовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2012
Отец:
Банников Василий Витальевич
Мать:
Банникова Виктория Викторовна
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